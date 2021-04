தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் முழு ஊரடங்கு மேலும் 15 நாட்கள் நீட்டிப்பு - மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் + "||" + Maharashtra lockdown to be extended by 15 days beyond April 30: Rajesh Tope

