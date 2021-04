தேசிய செய்திகள்

9 நாட்கள் ஐசியு பிரிவில் சிகிச்சை: கொரோனாவை வீழ்த்திய 105 வயது கணவர், 93 வயது மனைவி + "||" + A 105 year old man and his 95 year-old wife beat Coronavirus

9 நாட்கள் ஐசியு பிரிவில் சிகிச்சை: கொரோனாவை வீழ்த்திய 105 வயது கணவர், 93 வயது மனைவி