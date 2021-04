தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில் ரஷிய அதிபர் புதினுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல் + "||" + PM Modi speaks to Russian president Vladimir Putin on several issues, including Sputnik-V vaccine

