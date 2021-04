தேசிய செய்திகள்

பி.எம். கேர்ஸ் நிதியில் இருந்து 1 லட்சம் நகரும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகளை கொள்முதல் செய்ய பிரதமர் மோடி ஒப்புதல் + "||" + PM has sanctioned the procurement of 1 lakh Portable Oxygen Concentrators from PM Cares Fund.

