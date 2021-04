தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு ரூ.400-ல் இருந்து ரூ.300 ஆகிறது: தடுப்பூசி விலை திடீர் குறைப்பு - சீரம் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + From Rs 400 to Rs 300 for states: Sudden reduction in vaccine price - Serum company announcement

