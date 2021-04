இந்தியாவில் கொரோனா பலி 2 லட்சத்தை தாண்டியது - 24 மணி நேரத்தில் 3.61 லட்சம் பேருக்கு தொற்று

தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பலி 2 லட்சத்தை தாண்டியது - 24 மணி நேரத்தில் 3.61 லட்சம் பேருக்கு தொற்று + "||" + Corona kills over 2 lakh in India - Infected 3.61 lakh people in 24 hours

