தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு இலவசமாக தடுப்பூசி போடும் முடிவை எடுக்க வேண்டும் - சித்தராமையா வலியுறுத்தல் + "||" + The central government should take the decision to vaccinate for free - Siddaramaiah insists

மத்திய அரசு இலவசமாக தடுப்பூசி போடும் முடிவை எடுக்க வேண்டும் - சித்தராமையா வலியுறுத்தல்