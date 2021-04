தேசிய செய்திகள்

சிகிச்சை பெறுவோர் 30 லட்சத்தை தாண்டினர்: கொரோனா பாதிப்பில் புதிய உச்சம் தொட்டது, இந்தியா - 24 மணி நேரத்தில் 3.79 லட்சம் பேருக்கு தொற்று + "||" + More than 30 lakh patients received: Corona impact reaches new high, India - Infected 3.79 lakh people in 24 hours

