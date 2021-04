தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: தெலுங்கானாவில் இரவு நேர ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிப்பு + "||" + Government of Telangana extended for 7 more days night curfew in the state

