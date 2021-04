தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு உரிய சிகிச்சை வசதியின்றி பலியானோர் குடும்பங்களுக்கு ராகுல்காந்தி இரங்கல் + "||" + Rahul Gandhi condoles with the families of the victims of the corona without proper treatment

கொரோனாவுக்கு உரிய சிகிச்சை வசதியின்றி பலியானோர் குடும்பங்களுக்கு ராகுல்காந்தி இரங்கல்