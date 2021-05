தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரு நாள் பாதிப்பு 4 லட்சத்தை தாண்டியது - உலகளவில் தினசரி கொரோனா தாக்குதலில் புதிய உச்சம் + "||" + The daily impact in India has crossed 4 lakhs - the new peak in daily daily corona attacks worldwide

இந்தியாவில் ஒரு நாள் பாதிப்பு 4 லட்சத்தை தாண்டியது - உலகளவில் தினசரி கொரோனா தாக்குதலில் புதிய உச்சம்