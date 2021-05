தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இருந்து மேலும் ஒரு விமானம் மூலம் 1,000 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் உள்பட மருத்துவ உபகரணங்கள் இந்தியா வருகை + "||" + Another flight from the USA arrives in India carrying medical equipment

அமெரிக்காவில் இருந்து மேலும் ஒரு விமானம் மூலம் 1,000 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் உள்பட மருத்துவ உபகரணங்கள் இந்தியா வருகை