தேசிய செய்திகள்

மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக மாநிலங்களுக்கு ரூ.8,873 கோடி - மத்திய அரசு வழங்கியது + "||" + From the State Disaster Relief Fund Rs 8,873 crore to states for corona prevention - Provided by the Central Government

மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக மாநிலங்களுக்கு ரூ.8,873 கோடி - மத்திய அரசு வழங்கியது