தேசிய செய்திகள்

நந்திகிராம் மக்கள் அளிக்கும் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் - மம்தா பானர்ஜி + "||" + I accept whatever verdict give by Nandigram people West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee

நந்திகிராம் மக்கள் அளிக்கும் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் - மம்தா பானர்ஜி