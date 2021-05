மம்தா பானர்ஜி போட்டியிட்ட நந்திகிராமில் மீண்டும் வாக்குகளை எண்ண முடியாது; தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

தேசிய செய்திகள்

மம்தா பானர்ஜி போட்டியிட்ட நந்திகிராமில் மீண்டும் வாக்குகளை எண்ண முடியாது; தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + In Nandigram, where Mamata Banerjee contested, the votes could not be counted again; Election Commission Notice

மம்தா பானர்ஜி போட்டியிட்ட நந்திகிராமில் மீண்டும் வாக்குகளை எண்ண முடியாது; தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு