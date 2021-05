தேசிய செய்திகள்

சாம்ராஜ்நகரில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் கொரோனா நோயாளிகள் இறந்தனரா?மந்திரி சுரேஷ்குமார் பதில் + "||" + Did corona patients die due to lack of oxygen in Samrajnagar

சாம்ராஜ்நகரில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் கொரோனா நோயாளிகள் இறந்தனரா?மந்திரி சுரேஷ்குமார் பதில்