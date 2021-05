தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் இனப்படுகொலைக்கு நிகரானது: அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் + "||" + Covid deaths due to oxygen shortage no less than genocide: Allahabad High Court

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் இனப்படுகொலைக்கு நிகரானது: அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்