தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காள தேர்தல் வன்முறையில் 14 பா.ஜ.க. தொண்டர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்; ஒரு லட்சம் பேர் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிவிட்டனர்; பா.ஜ.க. தலைவர் நட்டா குற்றச்சாட்டு + "||" + 14 BJP in West Bengal election violence Volunteers have been killed; One lakh people have fled their homes; BJP Leader Natta accused

மேற்கு வங்காள தேர்தல் வன்முறையில் 14 பா.ஜ.க. தொண்டர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்; ஒரு லட்சம் பேர் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிவிட்டனர்; பா.ஜ.க. தலைவர் நட்டா குற்றச்சாட்டு