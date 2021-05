தேசிய செய்திகள்

மருத்துவமனைகளில் தீவிபத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா வலியுறுத்தல் + "||" + Action should be taken to prevent fire in hospitals - Union Home Secretary Ajay Balla urges

