தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கின் போது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் திரண்டது குறித்து வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட பெண்ணுக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து; மும்பை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Cancel the case against the woman who posted on the website about the gathering of foreign workers during the curfew; Court order

ஊரடங்கின் போது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் திரண்டது குறித்து வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட பெண்ணுக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து; மும்பை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு