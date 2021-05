தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்திற்கான ஆக்சிஜன் ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளதாக மந்திரி ராஜேஷ் தோபே குற்றச்சாட்டு + "||" + Minister Rajesh Tope accused the Union government of reducing the allocation of oxygen to Maharashtra

மராட்டிய மாநிலத்திற்கான ஆக்சிஜன் ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளதாக மந்திரி ராஜேஷ் தோபே குற்றச்சாட்டு