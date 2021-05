தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 4.14 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா; 3,915 பேர் பலி + "||" + Corona for 4.14 lakh people in a single day in India; 3,915 killed

