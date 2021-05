தேசிய செய்திகள்

கேரளா உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களில் இருந்து கர்நாடகத்திற்கு செல்ல கொரோனா நெகடிவ் சான்றிதழ் தேவையில்லை என அறிவிப்பு + "||" + Corona Negative Certificate not required to travel to Karnataka from 4 States including Kerala

