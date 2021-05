தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த தாதா சோட்டா ராஜன் உயிரிழக்கவில்லை; திகார் சிறை நிர்வாகம் விளக்கம் + "||" + Don Chhota Rajan, who was receiving treatment for Corona, did not die; Tihar Jail Administration Description

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த தாதா சோட்டா ராஜன் உயிரிழக்கவில்லை; திகார் சிறை நிர்வாகம் விளக்கம்