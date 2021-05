தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் துணிகரம்ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி வீட்டில் ரூ.90 லட்சம் கொள்ளைமர்மநபர்களை போலீஸ் தேடுகிறது + "||" + Bangalore: 90 lakh robbery at the house of a retired government official Police are searching for the suspects

பெங்களூருவில் துணிகரம்ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி வீட்டில் ரூ.90 லட்சம் கொள்ளைமர்மநபர்களை போலீஸ் தேடுகிறது