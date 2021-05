தேசிய செய்திகள்

சிறைகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக கடந்த ஆண்டு பரோலில் விடுவிக்கப்பட்ட கைதிகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Prisoners released on parole last year should be released immediately to prevent the spread of corona in prisons; Order of the Supreme Court

சிறைகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக கடந்த ஆண்டு பரோலில் விடுவிக்கப்பட்ட கைதிகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு