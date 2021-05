தேசிய செய்திகள்

குஜராத் மாநிலத்திற்கு மேலும் 8.98 லட்சம் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் + "||" + A further 8.98 lakh vaccines are to be provided to Gujarat by the Central Government

