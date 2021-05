தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் 5ஜி சேவை பரிசோதனையால் கொரோனா பரவுவதாக வதந்தி மர்ம நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் தீவிரம் + "||" + UP police to penalise those spreading rumours that Covid-19 spreads through 5G trials

