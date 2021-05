தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் நேற்று வரை 17 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + Health department informs 17 crore vaccine doses have been administered in India till yesterday

