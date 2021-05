தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தொடர்ந்து பரவும் கொரோனாவை தடுக்க நடவடிக்கைவாகன போக்குவரத்துக்கு 24-ந் தேதி வரை தடைபுதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊரடங்குஇன்று முதல் அமல் + "||" + Action to prevent corona from continuing to spread in Karnataka Vehicle traffic will be banned till the 24th Curfew with new restrictions Effective from today

