தேசிய செய்திகள்

தொண்டு நிறுவனங்கள் நன்கொடையாக அளிக்கும் கொரோனா மருந்துகள், சாதனங்களுக்கு வரிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் பிரதமர் மோடிக்கு மம்தா பானர்ஜி கடிதம் + "||" + Corona drugs, Devices should be tax deductible Mamata Banerjee's letter to Prime Minister Modi

தொண்டு நிறுவனங்கள் நன்கொடையாக அளிக்கும் கொரோனா மருந்துகள், சாதனங்களுக்கு வரிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் பிரதமர் மோடிக்கு மம்தா பானர்ஜி கடிதம்