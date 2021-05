தேசிய செய்திகள்

உலக அளவில் மிகவும் வேகமாக 17 கோடி கொரோனா தடுப்பூசி போட்டு இ்ந்தியா சாதனை + "||" + India holds the record for the fastest 17 crore vaccines in the world

உலக அளவில் மிகவும் வேகமாக 17 கோடி கொரோனா தடுப்பூசி போட்டு இ்ந்தியா சாதனை