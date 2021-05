தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாடு, ஒரே கொள்கையை உருவாக்க அனைத்து கட்சி கூட்டம்: தேசியவாத காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Need To Work Out "One Nation, One Policy" To Tackle COVID-19: Maharashtra Minister

ஒரே நாடு, ஒரே கொள்கையை உருவாக்க அனைத்து கட்சி கூட்டம்: தேசியவாத காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்