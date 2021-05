தீவிரமாக செயல்பட வேண்டிய நேரம்: ஓளிந்திருப்பதற்கு இது நேரமல்ல: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மீது சீதாராம் யெச்சூரி குற்றச்சாட்டு

தேசிய செய்திகள்

தீவிரமாக செயல்பட வேண்டிய நேரம்: ஓளிந்திருப்பதற்கு இது நேரமல்ல: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மீது சீதாராம் யெச்சூரி குற்றச்சாட்டு + "||" + Time to act decisively, but Modi-Shah on silent mode and hiding: Sitaram Yechury on COVID crisis

தீவிரமாக செயல்பட வேண்டிய நேரம்: ஓளிந்திருப்பதற்கு இது நேரமல்ல: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மீது சீதாராம் யெச்சூரி குற்றச்சாட்டு