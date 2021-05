தேசிய செய்திகள்

5 நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா ஒருநாள் பாதிப்பு 4 லட்சத்துக்கு கீழே வந்தது + "||" + After 5 days Corona one day vulnerability Came down to 4 lakhs

