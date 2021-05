தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஆதரவற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட குழந்தைகளை பாதுகாக்க குழு - மந்திரி யசோமதி தாக்கூர் தகவல் + "||" + Task force to protect orphaned Children in the Maharashtra - Minister Yashomati Thakur

மராட்டியத்தில் ஆதரவற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட குழந்தைகளை பாதுகாக்க குழு - மந்திரி யசோமதி தாக்கூர் தகவல்