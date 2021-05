தேசிய செய்திகள்

கொரோனா நிலைமை சீராகும்வரை காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலை தள்ளிவைக்க ஒருமனதாக முடிவு + "||" + The Congress unanimously decided to postpone the Leader election due to Corona situation

கொரோனா நிலைமை சீராகும்வரை காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலை தள்ளிவைக்க ஒருமனதாக முடிவு