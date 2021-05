தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மத்திய படை பாதுகாப்பு; உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு + "||" + All BJP MLAs in West Bengal to have central security cover: Union Home Ministry

மேற்கு வங்காளத்தில் பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மத்திய படை பாதுகாப்பு; உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு