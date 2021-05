தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஆஸ்பத்திரியில் ஆக்சிஜன் தடைபட்டு 11 நோயாளிகள் பலி: விசாரணை நடத்த ஆந்திர முதல்-மந்திரி உத்தரவு - இறந்தவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிதி + "||" + Oxygen deprivation kills 11 patients at Tirupati hospital: Andhra Pradesh Chief Minister orders probe - Rs 10 lakh each to the family of the deceased

திருப்பதி ஆஸ்பத்திரியில் ஆக்சிஜன் தடைபட்டு 11 நோயாளிகள் பலி: விசாரணை நடத்த ஆந்திர முதல்-மந்திரி உத்தரவு - இறந்தவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிதி