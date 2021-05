தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு மேலும் 793 பேர் பலி - பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறைந்தது + "||" + Another 793 killed in Corona in the Marathas - the number of victims is low

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு மேலும் 793 பேர் பலி - பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறைந்தது