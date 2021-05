தேசிய செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்காக வாங்கிய 3 லட்சம் கோவாக்சின் 2-வது டோஸ் போடுபவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் - மாநில அரசு முடிவு + "||" + 3 lakh covaxin purchased for over 18s will be used for 2nd dose users - State Government Decision

