தேசிய செய்திகள்

ஆகஸ்டு மாதத்துக்குள் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி உற்பத்தி 10 கோடியாக உயரும் - கோவேக்சின் 8 கோடியாக அதிகரிக்கும் + "||" + Cow Shield vaccine production to reach 10 crore by August - Covex to increase to 8 crore

ஆகஸ்டு மாதத்துக்குள் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி உற்பத்தி 10 கோடியாக உயரும் - கோவேக்சின் 8 கோடியாக அதிகரிக்கும்