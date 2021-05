ஜெர்மனி, பின்லாந்து, கிரீஸ் நாடுகளில் இருந்து மருத்துவ உபகரணங்கள் இந்தியா வருகை

சென்னை,

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் 2வது அலை மிகத் தீவிரமாக பரவி வருகிறது. இதன் காரணமாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன், ரெம்டெசிவிர் மருந்துகள் உள்ளிட்ட மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு கடும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனை சரி செய்ய அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், வெளிநாடுகளில் இருந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள், ரெம்டெசிவிர் மருந்துகள் உள்ளிட்ட கொரோனா சிகிச்சைக்குத் தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் சரக்கு விமானங்கள் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா உள்ளிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இந்தியாவிற்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கி உதவி செய்ய முன்வந்துள்ளன.

அந்த வகையில் ஜெர்மனியில் இருந்து 176 வெண்டிலேட்டர்கள், பின்லாந்து நாட்டில் இருந்து 324 ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் மற்றும் கிரீஸ் நாட்டில் இருந்து 10 ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் ஆகியவை ஒரே விமானத்தில் இன்று அதிகாலை இந்தியாவிற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளன. ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் இருந்து தொடர்ச்சியாக வரும் உதவிகள் மிகவும் மதிப்பு மிக்கவை என இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தாம் பக்‌ஷி தெரிவித்துள்ளார்.

🇮🇳🇩🇪🇫🇮🇬🇷🇪🇺

Spirit of solidarity & cooperation - a hallmark of India-EU relations. Aircraft arrives carrying 176 ventilators from Germany, 324 O2 cylinders from Finland & 10 O2 cylinders from Greece. Value the continuing support from our EU 🇪🇺 partners. pic.twitter.com/ovYiH6bSxq