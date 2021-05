தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 8 வார முழு ஊரடங்கு அவசியம்; இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வலியுறுத்தல் + "||" + An 8-week full curfew is needed to control the corona; Insistence of the Medical Research Council of India

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 8 வார முழு ஊரடங்கு அவசியம்; இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வலியுறுத்தல்