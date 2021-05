தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்று அதிக அளவில் பரவுவதால் கிராமப்புறங்களில் வீடு, வீடாக சோதனை நடத்த வேண்டும் பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + In the countryside Home, house to house inspection Instructed by Prime Minister Modi

