தேசிய செய்திகள்

போலி ரெம்டெசிவிர் ஊசி போட்டும் கொரோனா நோயாளிகள் உயிர் தப்பிய அதிசயம் + "||" + 90% of COVID-19 patients who got fake Remdesivir survived: Report

போலி ரெம்டெசிவிர் ஊசி போட்டும் கொரோனா நோயாளிகள் உயிர் தப்பிய அதிசயம்