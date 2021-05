தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக 1,000 ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் கொண்ட மிகப்பெரிய கொரோனா சிகிச்சை மையம்; கேரளாவில் இன்று பயன்பாட்டுக்கு வந்தது + "||" + For the first time in India, the largest corona treatment center with 1,000 oxygen beds came into use in Kerala

