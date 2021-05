தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் பரிதாபம்; கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட காங்கிரஸ் எம்.பி., திடீர் மரணம் - பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இரங்கல் + "||" + Awful in the Maratha state; Congress MP, who survived from Corona, died suddenly

மராட்டிய மாநிலத்தில் பரிதாபம்; கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட காங்கிரஸ் எம்.பி., திடீர் மரணம் - பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இரங்கல்