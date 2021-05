தேசிய செய்திகள்

சர்ச்சைக்குரிய சுவரொட்டியை டுவிட்டரில் புகைப்படமாக வைத்தனர்; ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட காங். தலைவர்கள் பிரதமர் மோடிக்கு சவால் ‘‘எங்களையும் கைது செய்ய தயாரா?’’ + "||" + The controversial poster was photographed on Twitter; Cong including Rahul Gandhi. Leaders challenge Prime Minister Modi

