தேசிய செய்திகள்

குஜராத் அருகே புயல் நாளை கரையை கடக்கிறது; மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் அமித்ஷா ஆலோசனை + "||" + The storm is crossing the coast near Gujarat tomorrow; Amitsha consults with state first-ministers

குஜராத் அருகே புயல் நாளை கரையை கடக்கிறது; மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் அமித்ஷா ஆலோசனை